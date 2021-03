Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Verhaltensmuster kennen Sie bereits von den anderen Handelstagen der Woche: Zunächst muss der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Abschläge verkraften, ehe sich die deutschen "blue chips" im weiteren Handelsverlauf erholen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aus Sicht der Candlestickanalyse sei gestern sogar ein lehrbuchmäßiger "Hammer" entstanden. Dieses Chartmuster unterstreiche die Bedeutung des Tiefs von Mitte März bei 14.409 Punkten als wichtige Rückzugslinie. Schließlich habe das gestrige Tagestief (14.423 Punkte) fast exakt auf diesem Level gelegen. Die beiden genannten Marken würden zudem den letzten beiden Wochentiefs entsprechen. Da das Aktienbarometer erneut oberhalb der Marke von 14.600 Punkten aus dem Handel gegangen sei, sei ein Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 14.804 Punkten wahrscheinlich. Zum Abschluss noch ein drittes Detail zur o. g Unterstützung: Wenn man das Tief vom Dezember 2018 bei 10.279 Punkten als Ausgangsbasis nehme und über das Hoch von Februar 2020 bzw. das Ausverkaufstiefs vom März vergangenen Jahres die "Andrews’s Pitchfork" konstruiere, dann verlaufe das obere Ende der "Mistgabel" aktuell bei 14.489 Punkten. Ein Abgleiten unter das Tief von Mitte März würde also mit einem Rückfall in den durch die "Pitchfork" beschriebenen Trendkanal einhergehen. (26.03.2021/ac/a/m)

