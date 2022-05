Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In unseren Analysen legen wir auf Gaps - also Kursbereiche ohne Notierungen - großen Wert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Vergangenheit hätten sie solche Kurslücken bereits öfter statistisch systematisch ausgewertet. Für den größten Knalleffekt früherer Auswertungen habe gesorgt, dass ein "intraday-Investment" im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) an jedem Handelstag dieses Jahrtausends einen negativen Erwartungswert besitze. Anleger, die den DAX an jedem Tag von der Eröffnung bis zum Schlusskurs gehandelt hätten, würden also trotz des zugrundeliegenden Basisaufwärtstrends auf Kursverlusten sitzen. Anders ausgedrückt, die positive Wertentwicklung speise sich vor allem aus den "overnight gaps". Diese Eckpunkte wollten die Analysten nun anhand der DAX-Daten von Anfang 2020 bis Anfang Mai 2022 überprüfen. Auch in der jüngeren Vergangenheit ergebe sich eine negative Kursentwicklung des "intraday"-Engagements, während der systematische Handel der Kurslücken sogar den DAX schlage. Die "Gap-Strategie" besitze aber noch eine zusätzliche Dimension: Das Risiko bzw. die Volatilität falle im Vergleich zu den anderen beiden Strategien deutlich geringer aus - gerade in der aktuell schwierigen Marktphase sicher ein weiterer Vorteil. (27.05.2022/ac/a/m)

