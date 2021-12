Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenabschluss blieb der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Konsolidierungsmodus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit würden die deutschen Standardwerte dem fulminanten Wochenauftakt weiterhin Tribut zollen. Der Erkenntnisgewinn des vergangenen Freitags halte sich also in Grenzen. Vielmehr bleibe es bei den neuralgischen Punkten der letzten Handelstage. Auf der Oberseite würden die beiden, fast deckungsgleichen Tageshochs bei 15.828/15.834 Punkten mit dem 61,8%-Fibonacci-Retracement des Korrekturimpulses vom November (15.803 Punkte) zusammenfallen. Da mittlerweile auch die 38-Tage-Linie (akt. bei 15.781 Punkten) in diesem Dunstkreis notiere, entstehe auf diesem Niveau eine entscheidende Kumulationszone. Gelinge der Sprung über diese Hürden, winke dem DAX zur Belohnung ein Anlauf auf die Hochs bei gut 16.000 Punkten, deren Bedeutung durch die Kurslücke vom 23. November (16.054/16.090 Punkte) noch zusätzlich verstärkt werde. Rückenwind liefere dabei das frische MACD-Kaufsignal. Auf der Unterseite bilde dagegen das große Aufwärtsgap (15.415 zu 15.545 Punkte) zusammen mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.458 Punkten) sowie dem Hoch vom 1. Dezember (15.509 Punkte) einen massiven Haltegürtel. In Zukunft gelte es, diese Bastion nicht mehr zu unterschreiten. (13.12.2021/ac/a/m)

