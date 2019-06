Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenabschluss schwankte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) innerhalb einer recht übersichtlichen Tagesrange von 110 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aber immerhin sei dem Aktienbarometer die Rückeroberung der Marke von 12.000 Punkten gelungen. Im Ergebnis führe diese Entwicklung zu einer starken Wochenperformance von +3,3%. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt seien derzeit gegenüber den Aktienmärkten zurückhaltend sein. Die entscheidenden Schlagworte würden dabei lauten: "herausfordernde saisonale Phase" sowie "massive negative Divergenzen". Deshalb wollten die Analysten bewusst die Gegenseite beleuchten. Was sei nötig, um beim DAX, trotz verhaltener Saisonalität, den Grundstein für ein "bullishes" Szenario zu legen? Die Korrektur seit dem bisherigen Jahreshoch bei 12.436 Punkten könnte sich auch als trendbestätigende Flagge entpuppen. Ein Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend (akt. bei 12.077 Punkten) würde das diskutierte Konsolidierungsmuster abschließen. Knapp darüber verlaufe mit dem Abwärtstrend seit Januar 2018 (akt. bei 12.163 Punkten) eine weitere wichtige Hürde. Die Vorgaben würden beide Abwärtstrends heute in den Fokus rücken. Deren Brüche seien nötig, um dem DAX-Chart wieder einen konstruktiven Grundton zu verleihen. (11.06.2019/ac/a/m)

