Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tendenziell freundlich, letztlich aber ohne neue Signale blieb der gestrige DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Handel, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Es bleibe also Zeit, auf den DAX-Kursindex zu blicken, der wie die meisten Indices keine Dividendenzahlungen beinhalte. Erst wenn auch dieser grünes Licht gebe, bleibe die Hausse langfristig gut untermauert. Insbesondere zwei Probleme seien für die Bullen auszumachen. Zum Einen sei das jüngste Zwischenhoch 5.650 Punkte zehn Zähler unter dem bisherigen Jahreshoch vom 3. Mai geblieben, so dass sich folglich ein Doppel-Top ergebe. Und selbst wenn dieses mit einem Ausbruch negiert würde, wären unter der 5.800er-Marke noch immer nicht mehr als 61,8 Prozent der 2018er-Abwärtswelle wieder aufgeholt, so dass diese unter Fibonacci-Aspekten noch immer intakt sei. Das in den vergangenen Tagen für den PerformanceIndex ausführlich beschriebene "Island Reversal" gebe es auch beim DAX-Kursindex, und dieses negative Trendwendesignal wäre über der neuralgischen 5.600er-Marke (u.a. 38-Monats-Linie und ehemaliger 2009er-Basisaufwärtstrend) neutralisiert. Nach unten diene im 5.300er-Bereich die Kombination aus knapp siebenmonatigen Aufwärtstrend und 200-Tage-Linie als entscheidende Unterstützung. Eine wichtige Richtungsentscheidung stehe also bevor. (17.07.2019/ac/a/m)



