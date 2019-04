Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochen- und Quartalsschluss konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) deutlich zulegen und die Marke von 11.500 Punkten zurückerobern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Für die ersten drei Monate des Börsenjahrgangs 2019 stehe somit ein Kursplusvon mehr als 9% zu Buche. Darüber hinaus sei der April unter saisonalen Gesichtspunkten nochmals ein guter Börsenmonat. Dies gelte sowohl im Allgemeinen als auch speziell für den typischen Verlauf des Aprils in Vorwahljahren der USA. Als Spielverderber erweise sichaber weiterhin die konkrete charttechnische Situation. So würden das Scheitern an der 200-Tage-Linie (akt. bei 11.723 Punkten) sowie die vorliegende Bärenflagge für die Analysten unverändert die entscheidenden Belastungsfaktoren darstellen würden. Als wichtiger Widerstand fungiere dabei der ehemalige Erholungstrend seit Ende Dezember (akt. bei 11.635 Punkten), der gleichzeitig als untere Begrenzung der diskutierten Flaggenkonsolidierung fungiere. Dank der guten Vorgaben dürfte der DAX heute bis zu der angeführten Widerstandszone vorstoßen. Für einen endgültigen Befreiungsschlag sei aber unverändert ein Sprung über die langfristige Glättung nötig. (01.04.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >