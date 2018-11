Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem freundlichen Wochenauftakt gönnte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern eine Verschnaufpause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wichtig sei dabei aber, dass die positiven Argumente der letzten Tage weiter Bestand hätten. So sei die Kurslücke vom Vortag (untere Gapkante bei 11.206 Punkten) offen geblieben, mit der die deutschen Standardwerte zuvor die Rückkehr in den seit Mitte Juni bestehenden Abwärtstrendkanal vollzogen hätten. Auch die positiven Divergenzen beim RSI und beim MACD würden weiterhin für Rückenwind sorgen. Der Trendfolger habe sogar jüngst seine Signallinie von unten nach oben durchschnitten. In der Summe würden die Analysten deshalb eine Fortsetzung der zuletzt eingeleiteten Erholungsbewegung favorisieren. Die Kombination aus dem Tief vom 15. Oktober (11.459 Punkte) bzw. der 38-Tage-Linie (akt. bei 11.465 Punkten) markiere dabei ein erstes wichtiges Erholungsziel. Danach ergebe sich aus dem oberen Bollinger Band (akt. bei 11.654 Punkten) sowie dem Hoch vom 2. November (11.690 Punkte) die nächste nennenswerte Widerstandszone. Aufgrund des antizyklischen Charakters aktueller Long-Positionen bedürfe es allerdings eines strikten Stoppmanagements. So würde ein vollständiges Schließen der o. g. Kurslücke die jüngsten Verlaufstiefs bei 11.051/11.009 Punkten sofort wieder in den Fokus rücken. (28.11.2018/ac/a/m)