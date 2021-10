Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gönnt sich weiterhin eine Atempause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Bullen würden also erst einmal durchatmen, was Anleger an dem im Vergleich zum Eröffnungskurs (15.682 Punkte) kaum veränderten Schlusskurs (15.696 Punkte) erkennen könnten. Die kurzfristige Richtungslosigkeit spiegele sich zudem in den nur marginal abweichenden Schlusskursen der letzten beiden Handelstage wider. Auf der Habenseite könnten Investoren unverändert verbuchen, dass die deutschen Standardwerte trotz des beschriebenen Luftholens die am Dienstag gerissene Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 15.619 Punkten) verteidigen könnten. Damit seien wir beim richtungsweisenden Thema des heutigen Handelstages: Obwohl NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) und NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) gestern jeweils neue Rekordstände hätten verbuchen können, dürfte der DAX das o.g. Gap zum Wochenabschluss einer Belastungsprobe unterziehen. Zusammen mit den Hochs bei 15.600 Punkten entstehe hier eine markante Unterstützungszone, deren Bruch eine Ausdehnung der Konsolidierung in Richtung der 38-Tage-Linie (akt. bei 15.453 Punkten) nach sich ziehen sollte. Auf der Oberseite würden die Analysten indes einen Anstieg über das gestrige Tageshoch bei 15.706 Punkten als Signal für ein Ende der laufenden Verschnaufpause definieren. (29.10.2021/ac/a/m)

