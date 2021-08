Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den zweiten Handelstag in Folge hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eine Belastungsprobe der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.650 Punkten) vollzogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zum zweiten Mal habe das Aktienbarometer dabei eine markante Lunte ausgebildet, sodass der Test der beschriebenen Unterstützung bisher erfolgreich verliaufen sei. Der starke Schlussspurt zum Wochenende führe Anleger nahtlos zur zuletzt immer wieder angeführten Schlüsselzone in Form der Hochpunkte bei 15.803/15.811/15.808 Punkten. Zusammen mit dem jüngsten Abwärtsgap (15.805 zu 15.873 Punkten) entstehe hier der derzeit charttechnisch entscheidende Signalgeber, denn ein Schließen dieser Kurslücke sei vonnöten, um dem DAX wieder in die Erfolgsspur zu verhelfen. Genau diesen Befreiungsschlag dürfte das Aktienbarometer zum Wochenstart versuchen zu vollziehen. Neben den saisonalen Belastungsfaktoren sorge ein weiteres Marktstruktur-Phänomen für einen Wermutstropfen. An den letzten Handelstagen sei es in den USA gleichzeitig zu einer hohen Anzahl neuer 52-Wochen-Hochs und neuer 52-Wochen-Tiefs gekommen. Zum Teil habe letztere die Zahl neuer Jahreshochs um den Faktor 4 bzw. 5 überstiegen. Darin spiegele sich die spätzyklische Spreizung des Marktes wider. Deshalb dürfte ein Bruch der o.g. Glättung echten DAX-Konsolidierungsbedarf nach sich ziehen. (23.08.2021/ac/a/m)

