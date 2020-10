Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dort würden sich nicht nur die mittelfristig bedeutende 55-Tage-Linie, sondern auch die Durchschnittslinien der letzten 100 und 200 Stunden bewegen, also eher kurzfristig relevante Faktoren. Damit habe die seit dem Dreiwochenhoch vom Montag laufende Konsolidierung eine bedeutende Unterstützung, die zudem vom in der Nähe verlaufenden siebenmonatigen Aufwärtstrend verstärkt worden sei. Dass eine solche Konsolidierung überhaupt notwendig geworden sei, werde am besten vom Double-Smoothed-Stochastics-Oszillator veranschaulicht. Der Indikator messe, wie stark überkauft/überverkauft die Lage sei. Zurzeit sei auf Tagesbasis das höchste Niveau seit Ende August zu beobachten, als dann ebenso einige etwas schwächere Tage zu beobachten gewesen seien. Unterhalb der oben genannten Unterstützung käme dann ein flacherer fünfmonatiger Aufwärtstrend ins Spiel, welcher zurzeit um 12.720 Punkte verlaufe. Damit verstärke diese Trendlinie die Unterstützung an der kleinen Notierungslücke bei 12.690 bzw. 12.727 Zählern. Nach oben gelte es das jüngste Hoch bei 13.151 Punkten und auf Schlusskursbasis das Siebenmonatshoch bei 13.255 Zählern zu überwinden. (15.10.2020/ac/a/m)

