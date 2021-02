Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte seine Zugewinne im bisherigen Wochenverlauf gestern weiter ausbauen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dank der Rückeroberung der Marke von 14.000 Punkten verfestige sich auch der Bruch des kurzfristigen Korrekturtrends seit Anfang Januar (akt. bei 13.899 Punkten). Unter dem Strich bilde die Verschnaufpause der letzten Wochen eine sog. Konsolidierungsflagge. Der Abschluss des zuletzt immer wieder beschriebenen, trendbestätigenden Kursmusters spiele den deutschen "blue chips" weiterhin in die Karten. Da sich aus der o. g. Flagge ein (Mindest-)Kursziel von gut 14.300 Punkten ergebe, dürfte das bisherige Allzeithoch bei 14.132 noch nicht das Ende der Fahnenstange markieren, zumal aus den USA weiterer Rückenwind komme. Jenseits des Atlantiks hätten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) gestern neue Rekordstände verbuchen können. Nach dem überaus erfolgreichen bisherigen DAX-Wochenverlauf würden ausbleibende Gewinnmitnahmen sowie ein Wochenschlusskurs oberhalb von 14.000 Punkten bereits für einen weiteren Stärkebeweis sorgen. Die Kreuzunterstützung aus der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 13.899 Punkten) und der Aufwärtskurslücke vom Mittwoch (13.866 zu 13.845 Punkten) biete sich indes als engmaschige Risikoabsicherung auf der Unterseite an. (05.02.2021/ac/a/m)

