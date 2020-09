Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den x-ten Tag in Folge setzt sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit der runden Marke von 13.000 Punkten auseinander, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der zwischenzeitliche Schwächeanfall sei dabei mit dem Schließen der Aufwärtskurslücke vom 24. August einhergegangen. Da die Warnsignale zunehmen würden, würden sich die Analysten im Sinne des vorsichtigen Kaufmanns zunächst mit den nächsten Unterstützungen beschäftigen. In diesem Zusammenhang biete die Kombination aus dem kurzfristigen Aufwärtstrend seit Ende Juli und der 50-Tage-Linie (akt. bei 12.828/12.749 Punkten) einen wichtigen Rückzugsbereich. Darunter definiere das Tief bei 12.634 Punkten ein weiteres Haltelevel. Dank der guten Vorgaben dürften die deutschen Standardwerte heute die Marke von 13.000 Punkten erneut ins Visier nehmen. Auf der Oberseite sei dieses Level aber nur der Auftakt zu einer inzwischen "festgefahrenen" Widerstandszone. Die jüngsten Verlaufshochs bei 13.212/13.314 Punkten würden hier wichtige Hürden definieren. Per Saldo seien die deutschen Standardwerte unverändert in der Pattsituation der letzten Wochen gefangen. Trotz täglich neuer Rekordstände in den USA seien beim DAX neue Impulse also nötiger denn je! (02.09.2020/ac/a/m)

