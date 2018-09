Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat gestern weiter zulegen können und schlägt damit unverändert Kapital aus der Rückeroberung des Kreuzwiderstandsstands aus den horizontalen Hürden von Juni und August bei 12.104/12.121 Punkten sowie dem ehemaligen Aufwärtstrend seit März (akt. bei 12.133 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Seit dem jüngsten Verlaufstief bei 11.865 Punkten stehe inzwischen eine Folge von sechs weißen Kerzen in Serie zu Buche. Dank dieser Entwicklung verfestige sich auch das neue Einstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD - diesem Beispiel werde der Aroon in den nächsten Tagen voraussichtlich folgen. In diesem Kontext definiere die 38-Tage-Linie (akt. bei 12.351 Punkten) ein erstes Etappenziel. Perspektivisch sollten die deutschen Standardwerte sogar den kurzfristigen Abwärtstrend seit Mitte Juni (akt. bei 12.528 Punkten) ins Visier nehmen. Wenngleich die o. g. ehemaligen Barrieren bei gut 12.100 Punkten dem DAX fortan als erste Unterstützung dienen würden, seien die letzten Verlaufstiefs (11.800 Punkte) als strategische Absicherung prädestiniert. Dieses Level markiere die Schaltstelle, bei deren Unterschreiten die Seitwärtsphase der letzten anderthalb Jahre in eine Toppbildung umschlagen würde. (20.09.2018/ac/a/m)