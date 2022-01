Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist erfolgreich in das neue Jahr gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Per Aufwärtskurslücke (15.891 zu 15.943 Punkte) sei dem Aktienbarometer nicht nur ein neues Bewegungshoch, sondern auch der Spurt über die Marke von 16.000 Punkten gelungen. Charttechnisch markiere derzeit die Kombination aus dem oberen Bollinger Band (akt. bei 16.078 Punkten) und der alten Abwärtskurslücke vom 23. November (obere Gapkante bei 16.091 Punkten) eine der wenigen verbliebenen Barrieren auf dem Weg zum bisherigen Allzeithoch bei 16.290 Punkten. Dank des konstruktiven Jahresbeginns könnten kühne Aktienoptimisten schon mal einen Gedanken an den 5-Tages-Indikator verschwenden. In der Vergangenheit habe die Kursentwicklung der ersten fünf Handelstage oftmals als zuverlässiger Wegweiser für die Tendenz des weiteren Jahres gedient. Auf der Unterseite definiere dagegen die gestrige Kurslücke eine erste Haltezone, ehe die 200-Tage-Linie (akt. bei 15.544 Punkten) eine weitere Rückzugslinie abstecke. Unter strategischen Gesichtspunkten möchten die Analysten zudem an die objektiven Verfahren zur Stop-Ermittlung aus dem Jahresausblick erinnern: Sowohl die Absicherung nach Ganns-Quartalsregel (15.156 Punkte) als auch das Dezembertief (15.060 Punkte) würden recht gut mit den jüngsten Verlaufstiefs bei gut 15.000 Punkten harmonieren. (04.01.2022/ac/a/m)

