Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Per saldo gab es beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern zwar einen kleinen Verlust, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zugleich aber habe es sich um eine für die Bullen eher erfreuliche Sitzung gehandelt, denn im frühen Handel habe die Lage durchaus wieder bedrohlich ausgesehen, als der Index wieder bis auf 11.770 Punkte abgesackt sei. Letztlich sei es zu einer schön anzusehenden Kerze gekommen, die Hoffnung auf den Fortbestand der entscheidenden Fibonacci-Unterstützung 11.726 Zähler mache. Schon ein neues zyklisches Tief auf Schlusskursbasis unterhalb von 11.787 Zähler würde aber ausreichen, dass die Bären auch kurzfristig wieder das Ruder übernehmen würden, das sie mittelfristig (also auf Sicht mehrere Wochen) ohnehin weiter innehätten. Dazu reiche der Blick auf den seit Januar intakten Abwärtstrend, der aktuell zusammen mit der 200-Stunden-Linie um 12.200/12.210 Zähler für Widerstand sorge. Darüber ließe zudem die sinkende 38-Tage-Linie lediglich weitere zaghafte Kursgewinne bis etwa 12.280 Punkte zu. Fallen dagegen die Unterstützungen 11.726 und 11.787 Punkte, laute die nächste, dann noch einmal bedeutendere Unterstützung auf 11.400/11.420 Zähler, wo sich eine horizontale Zone von der Jahreswende 2016/17, vor allem aber der neunjährige Basis-Aufwärtstrend befinde. (29.03.2018/ac/a/m)