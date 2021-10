Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach einem Wochengewinn von fast 400 Punkten sei dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Konsolidierung zum Wochenauftakt gestattet, zumal diese unter einem Prozent, also durchaus im Rahmen blieb, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Geschlossen worden sei dabei eine erste Mini-Notierungslücke. Dagegen notiere der Index weiter sicher über der Kombination aus Gap/200-Stunden-Durchschnitt um 15.300/15.330 Punkten. Positiv sei zudem das inzwischen erfolgte weitere kleine Kaufsignal zu werten, dass sich durch das Schneiden der 50- und der 200-Stunden-Linie ergeben habe, ein "Goldenes Kreuz". Das nächste große lasse aber durch die gestrige Bewegung weiter auf sich warten. Der entscheidende Widerstand dafür, eine Kombination aus 55-Tage-Durchschnitt und knapp achtwöchigem Aufwärtstrend bewegt sich im 15.600er-Bereich. Der Ausbruch würde eine Rally zurück zum Allzeithoch (16.030 Punkte am 13. August) durchaus wahrscheinlich machen. Bedeutende Hürden auf dem Weg dorthin lägen am Ein-Monats-Hoch 15.704 Zähler und insbesondere an der bereits mittelfristig bedeutenden 15.800er-Zone. Würde es dagegen unter die 15.300er-Unterstützung gehen, stelle die bisher nicht nachhaltig gebrochene 200-Tage-Linie (aktuelles Niveau 15.100 Punkte) weiter ein wichtiges Bollwerk dar. (19.10.2021/ac/a/m)

