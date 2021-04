Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der nachösterliche Ausbruch mitsamt Allzeithoch und kurzfristig negativer Tageskerze hatte bis dato noch keine größere Korrektur zur Folge, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der gestrige Mittwoch sei mit einer Handelsspanne von 82 Punkten oder 0,5 Prozent äußerst ruhig verlaufen und der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei dabei in die Notierungslücke hineingelaufen, die von Donnerstag bis Dienstag, über Ostern also aufgerissen worden sei. Deren unteres Ende bei 15.110 Punkten stelle eine erste leichte Unterstützung dar. Darunter würde selbstverständlich die 15.000er-Marke einen weiteren möglichen Halt bedeuten, ehe bei 14.845/14.890 Zähler ein weiteres Gap ins Spiel käme. Derer nicht genug, denn es gäbe bei 14.621/14.693 Punkten sogar noch ein weiteres zu schließen, was angesichts des anhaltend überhitzen Marktzustands auch alles andere als verwunderlich wäre. Alle genannten Unterstützungen seien eher leichter Natur gewesen, richtig solide sei dagegen die Zone um 14.350/14.410 Punkte. Auf dem Niveau würden sich der gut einjährige Aufwärtstrend, die mittelfristig bedeutende 38-Tage-Linie sowie das Vier-Wochen-Tief befinden. Dagegen würde der Ausbruch über das noch junge Allzeithoch 15.311 Zähler direkt ein Potenzial Richtung 15.500er-Zone hervorrufen. (08.04.2021/ac/a/m)

