Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem kräftigen Anstieg um fast 600 Punkte oder fünf Prozent binnen zwei Tagen kam die kleine DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Konsolidierung vom Freitag um 0,6 Prozent oder in der Spitze 132 Zähler wenig überraschend, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ohne US-Hilfe wäre es vermessen gewesen, nach dem Drei-Wochen-Hoch direkt den nächsten bullischen Ausbruch zu erwarten. In diesem Fall hätte es sich um die Beendigung des moderaten, am Allzeithoch beginnenden Abwärtstrends gehandelt, dessen Trendlinie zudem durch das Juni-Hoch definiert werde. In dieser Woche werde es zu einer wichtigen Richtungsentscheidung kommen, denn weiter intakt sei ja auch der vom Crash-Tief ausgehende Aufwärtstrend und die beiden Trendlinien würden sich in Kürze schneiden.



Für die Bullen spreche aber vor allem auch die Tatsache, dass der Index weiter über wichtigen Gleitenden Durchschnitten gehandelt werde. Zu nennen seien da die 21-Tage-Linie bei 12.335 Punkten, die 200-Tage-Linie bei 12.157 Zählern, aber auch der 200-Wochen-Durchschnitt bei 12.070 Punkten. Mittelfristige Bedeutung habe vor allem auch der seit fast drei Monaten nicht mehr nachhaltig gebrochene 38-Tage-Durchschnitt, der sich dem Drei-Wochen-Tief 11.957 Punkten nähere. (06.07.2020/ac/a/m)



