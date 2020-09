Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte gestern deutliche Zugewinne verzeichnen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit setze sich die Achterbahnfahrt der letzten Tage um die Marke von 13.000 Punkten fort. Eine wirkliche Weichenstellung ergebe sich aus charttechnischer Sicht damit vermutlich erst, wenn entweder der Deckel aus den jüngsten beiden Verlaufshochs bei 13.314/13.460 Punkten sowie der verbliebenen Abwärtskurslücke vom Februar (obere Gapkante bei 13.501 Punkten) gelüftet oder auf der Unterseite die Schlüsselzone bei 12.900/12.800 Punkten verletzt werde. Auf diesem Niveau bilde das Junihoch (12.913 Punkte) im Zusammenspiel mit zwei alten Trendlinien und dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 12.855 Punkten) den entscheidenden Taktgeber. Zwischen den beiden skizzierten Leitplanken würden sich die deutschen Standardwerte derzeit in charttechnischem Niemandsland befinden.



Hilfreich sei derzeit ein Blick auf das Sentiment. Die jüngste Erhebung der AAII zeige eine deutliche Stimmungseintrübung. Während der Bullenanteil unter den US-Privatanlegern um 7,1%-Punkte gefallen sei, sei der Anteil der Pessimisten fast in gleichem Ausmaß auf 48,5% gestiegen. Letzterer erreiche damit fast die Hochs vom Mai bzw. März. Diese Positionierung stelle einen unterstützenden Faktor dar. (10.09.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >