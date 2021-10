Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erlebte gestern einen ruhigen Start in die neue Handelswoche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bei einer Handelsspanne von weniger als 90 Punkten sei das Aktienbarometer dabei innerhalb der Hoch-Tief-Spanne vom vergangenen Freitag verblieben, so dass ein klassischer "inside day" entstehe. Dieser Innenstab unterstreiche nochmals die Bedeutung des zuletzt beschriebenen Signalgebers in Form der Hochs der letzten beiden Wochen bei 15.599/15.615 Punkten. Schließlich wäre bei einem Sprung über diese Hürden auch der jüngste "inside day" nach oben aufgelöst. Lohn der Mühen wäre dann ein Anlauf auf die Hochpunkte bei gut 15.800 Punkten, ehe perspektivisch sogar das bisherige Rekordhoch bei 16.030 Punkten wieder ins Blickfeld rücke. Unterstützung würden die deutschen Standardwerte dabei z. B. vom S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) erfahren, der sein Allzeithoch auf 4.573 Punkte habe ausbauen können. Aber auch die verhaltene Saisonalität der letzten Monate - gemessen am typischen Verlauf des "1er-Jahres" sowie des US-Nachwahljahres - bessere sich nun. Die 38-Tage-Linie (akt. bei 15.464 Punkten) sowie die jüngsten beiden Tiefs bei 15.416/15.407 würden dem DAX dagegen als erste Rückzugsbereiche auf der Unterseite dienen. (26.10.2021/ac/a/m)

