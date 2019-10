Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Rein technisch ist der kurzfristig negative Shooting-Star vom Donnerstag zwar noch nicht negiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die gestrige Entwicklung lasse aber vermuten, dass beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Bullen auch in diesem Zeitfenster bereits wieder das Ruder übernommen hätten. So sei es mit einer weißen Tageskerze zu einem 14-Monats-Hoch auf Schlusskursbasis bei 12.747 Punkten gekommen. Damit könnte auch der Ausbruch über das markante Intraday-Hoch 12.814 Zähler nur noch eine Frage der Zeit sein. Der nächste Widerstand wäre mit dem 12.886 Punkte vom Juli 2018 aber nicht fern und sehe im Chartbild nicht unbedeutend aus. Oberhalb davon wäre die 13.000er-Barriere vor allem mentaler Natur, während vor dem Allzeithoch dann insbesondere noch das Doppelhoch 12.204/13.170 Punkte von Mai/Juni 2018 als Hürde warten würde. Eine solide Unterstützungszone sei bereits zwischen 12.500 und 12.600 Punkten zu erkennen, einem entscheidenden Ausbruchsniveau und dem Freitagstief also. Darunter könnte das Tief der vergangenen Woche bei 12.387 Punkten einen leichten Halt bedeuten, während sich die mittelfristig bedeutende 38-Tage-Linie mittlerweile bereits der 12.300er-Marke nähere und damit überdem Gap um 12.200/12.240 Punkte notiere. (22.10.2019/ac/a/m)

