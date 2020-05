Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Kurslücke vom Wochenauftakt (obere Gapkante bei 10.839 Punkten) hat beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiterhin Bestand, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das bedeute gleichzeitig, dass ein weiterer Belastungsfaktor vorliege, nämlich in Form der bereits in den letzten Tagen beschriebenen Keilformation. Im Sinne eines vorsichtigen Kaufmanns sollten Anleger deshalb zunächst den Blick nach Süden richten. Die 50-Tage-Linie (akt. bei 10.458 Punkten) definiere dabei eine erste Unterstützung. Charttechnisch von wesentlich größerer Bedeutung sei allerdings unverändert die Bastion aus dem 38,2%-Retracement des Abwärtsimpulses von Februar/März (10.372 Punkte), dem Tief von Dezember 2018 (10.279 Punkte) sowie den jüngsten Verlaufstiefs bei rund 10.250 Punkten. Für viele Anleger stelle ein erneuter DAX-Abwärtsimpuls, um einen Doppelboden auszubilden, das derzeit wahrscheinlichste Szenario dar. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt würden hingegen aufgrund der zuletzt angestellten Auswertungen zur Marktbreite lediglich für einen "milden" Rücksetzer plädieren. Ein weiteres Argument liefere dabei das Sentiment. Die jüngste Umfrage der American Association of individual Investors (AAII) zeige einen Anstieg der Bären unter den US-Privatanlegern auf fast 53% - den höchsten Wert seit 2013! (07.05.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >