Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einem Kursabschlag von 4,2% im Vergleich zum Eröffnungskurs war der November beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein äußerst schwacher Börsenmonat - genau genommen sogar der schwächste November seit 2008, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit dem gestrigen Tagestief bei 15.015 Punkten habe das Aktienbarometer fast punktgenau den Test des Septembertiefs (15.019 Punkte) bzw. der runden 15.000er-Marke vollzogen. Das Schließen der zu Handelsbeginn gerissenen Kurslücke sowie die sehr hohen Umsätze würden kurzfristig aber Hoffnungen wecken, dass der größte Verkaufsdruck bereits abgearbeitet worden sei. So habe der DAX Anfang November in kurzer zeitlicher Folge drei Aufwärtsgaps gerissen, ehe die Rally ausgelaufen sei. Bleibe zu hoffen, dass sich dieses Verhaltensmuster nun spiegelbildlich auf der Unterseite wiederhole. In diesem Kontext lohne sich der Blick auf die Bollinger Bänder, denn die deutschen Standardwerte hätten zuletzt drei Tageskerzen vollständig unterhalb des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 15.295 Punkten) ausgeprägt. Eine Rückkehr in die "normalen" Leitplanken des Volatilitätsindikators würde den Grundstein für eine technische Reaktion legen. "Mehr" könne im Erfolgsfall daraus werden, wenn das Aktienbarometer auch die 200-Tage-Linie (akt. bei 15.396 Punkten) zurückerobern sollte. (01.12.2021/ac/a/m)

