Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ganz ohne Unterstützung aus den USA - aufgrund des dortigen Feiertages - startete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) überzeugend in die neue Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Eine Eröffnung nahezu auf Tagestief und ein Schlusskurs in Schlagdistanz zum Tageshoch würden eine dynamische weiße Kerze entstehen lassen. Dennoch habe der DAX mit den jüngsten Hochs bei 16.007/16.030 Punkten - verstärkt durch die oberen Bollinger Bänder auf Tages- (akt. bei 15.990 Punkten) und auf Wochenbasis (akt. bei 16.025 Punkten) - eine markante Widerstandszone vor der Brust. In der Vergangenheit habe die zuletzt bereits mehrfach beschriebene Extremkonstellation des Volatilitätsindikators oftmals als idealer Nährboden für einen neuen Bewegungsimpuls gedient. Investoren müssten also größere Kursausschläge in beide Richtungen einkalkulieren. Während die o. g. Widerstandszone den

entscheidenden Signalgeber nach Norden markiere, würden die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.704 Punkten) und vor allem das Tief von Mitte August bei 15.622 Punkten die Schlüsselmarken auf der Unterseite bilden. Ein Abgleiten unter die zuletzt genannte Marke würde ein kleines Doppeltop mit einem Abschlagspotenzial von 400 Punkten komplettieren. (07.09.2021/ac/a/m)

