Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den ersten drei Handelstagen legte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einen bemerkenswerten Schnellstart auf das Börsenparkett, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auch gestern hätten die deutschen Standardwerte ihre jüngste Erfolgssträhne ausbauen können. Mit dem Tageshoch von 16.285 Punkten stelle das Aktienbarometer inzwischen sogar das bisherige Allzeithoch bei 16.290 Punkten zur Disposition. Wie bereits diskutiert würden die jüngsten beiden Verlaufstiefs bei gut 15.000 Punkten einen Doppelboden bilden. Das kalkulatorische Anschlusspotenzial von knapp 800 Punkten bzw. das Kursziel von rund 16.600 Punkten begünstige perspektivisch sogar einen Vorstoß in "uncharted territory". Heute müssten Anleger zunächst eine Belastungsprobe der Hochs bei gut 16.000 Punkten einkalkulieren. Charttechnisch noch wesentlich wichtiger sei die Kurslücke vom Jahresstart (15.943 zu 15.891 Punkte). Dieses Gap markiere den Auftakt zur Nackenzone des diskutierten Doppelbodens (15.834 Punkte), welche zudem sehr gut mit der 61,8%-Korrektur der Novemberdelle (15.803 Punkte) harmoniere. Einen Bruch dieser Bastion, der das o. g. Chartmuster negieren würde, gelte es unbedingt zu verhindern. (06.01.2022/ac/a/m)



