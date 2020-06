Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die gestrigen Vorgaben hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in deutliche Zugewinne ummünzen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei entstehe eine bemerkenswerte Aufwärtskurslücke (11.968 zu 12.133 Punkten). Mit diesem Gap habe das Aktienbarometer auch die 200-Tage-Linie (akt. bei 12.144 Punkten) zurückerobern können. Fortan diene die langfristige Glättung zusammen mit dem beschriebenen Gap als erste massive Unterstützungszone. Darunter sei ansonsten noch die Bastion bei rund 11.700/11.600 Punkten zu nennen. Hier würden diverse Hochs und Tiefs mit der 61,8%-Korrektur des Februar/März-Rückschlags (11.679 Punkte) zusammenfallen. In wenigen Tagen werde auch der Erholungstrend seit dem 19. März bis auf dieses Level angestiegen sein.



Hilfreich bei der Beurteilung der grundsätzlichen Marktverfassung sei aktuell die Analyse des MACD, wo die extremen Kursbewegungen der letzten Wochen und Monate ebenfalls ihren Niederschlag finden würden. Während der Trendfolger bei 28 von 30 DAX-Titeln auf Wochenbasis inzwischen "long" positioniert sei, gestalte sich das Bild auf Tagesbasis gänzlich anders. In der kürzeren Frist sei der MACD bei der deutlichen Mehrzahl aller DAX-Werte heißgelaufen. Diese extreme Diskrepanz signalisiere eine temporäre Verschnaufpause, spreche aber langfristig für ein "buy the dip"-Szenario. (17.06.2020/ac/a/m)

