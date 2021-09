Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete gestern erwartungsgemäß freundlich in den Handelstag, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch das Tageshoch bei 15.745 Punkten sei abverkauft worden, sodass die Rückeroberung der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.716 Punkten) letztlich fehlgeschlagen sei. Dieses Verhaltensmuster sollte Anlegern von den letzten Handelstagen bekannt vorkommen. In der Summe entstehe eine Tageskerze mit markantem Docht. Hinzu komme, dass das Chartbild der deutschen Standardwerte ohne Rückeroberung des o. g. gleitenden Durchschnitts und vor allem ohne Schließen der Abwärtskurslücke vom 8. September (obere Gapkante bei 15.827 Punkten) angeschlagen bleibe. Doch noch ein weiteres Phänomen sollte sich heute wiederholen: Da beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) die 50-Tage-Linie (akt. bei 4.434 Punkten) als starker Support wirke, dürfte unser heimisches Aktienbarometer erneut freundlich in den letzten Handelstag der Woche starten. Vor dem Hintergrund der saisonalen Belastungsfaktoren "Indexanpassung und Bundestagswahl" sollten Anleger dennoch auf der Unterseite das Tief von vorgestern bei 15.613 Punkten im Blick haben. Dieses Level harmoniere gut mit dem Augusttief (15.622 Punkte). Ansonsten würden das untere Bollinger Band (akt. bei 15.570 Punkten) sowie das jüngste Verlaufstief (15.454 Punkte) weitere Rückzugslinien bilden. (17.09.2021/ac/a/m)

