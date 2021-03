Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzte seinen Lauf nach dem endlich mit Dynamik erfolgten Ausbruch vom Wochenbeginn gestern nahtlos fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit 14.476 Punkten habe das Aktienbarometer sein neues Rekordhoch weiter in Richtung ihrer kurzfristigen Zielmarke von 14.500 Punkten geschraubt. Dieses Etappenziel ergebe sich zum einen aus dem kalkulatorischen Kursziel der Februarflagge und zum anderen aus der 161,8%-Fibonacci-Projektion der Februarkorrektur (14.481 Punkte). Da die deutschen Standardwerte den letzten beiden Handelstagen jeweils die höchsten Umsätze des Jahres habe realisieren können und der MACD ein neues Einstiegssignal geliefert habe, stehe die Börsenampel weiterhin auf "grün". In die gleiche Kerbe würden das neue Investment-Kaufsignal auf Point & Figure-Basis sowie der Bruch des Abwärtstrends seit 2018 im Verlauf des Kursindex der deutschen Standardwerte schlagen. In der saisonal günstigen Phase bis Ende April könnte sich der DAX-Performanceindex tatsächlich aufmachen, um das Kursziel aus dem Jahresausblick der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt u. a. - abgeleitet aus der Flagge vom Herbst 2020 auf Wochenbasis - von mehr als 15.000 Punkten in Angriff zu nehmen. Unter Risikoaspekten seien die alten Ausbruchsmarken zwischen 14.131 und 14.197 Punkten als Absicherung auf der Unterseite prädestiniert. (10.03.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >