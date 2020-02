Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erlebte gestern einen ruhigen Wochenauftakt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bei einer erneut engen Hoch-Tief-Tagesspanne von gerade einmal 56 Punkten hätten die deutschen Standardwerte die dritte Tageskerze mit kleinem Kerzenkörper in Serie ausgebildet. Dank der neuen Rekordstände beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (3.352 Punkte) sowie beim NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) (9.629 Punkte) dürften die deutschen Standardwerte diese Lethargie heute überwinden. Dank der beschriebenen Steilvorlage würden die Analysten einen Anlauf der deutschen "blue chips" auf die Signalmarken in Form der Hochs bei 13.597/13.640 Punkten für wahrscheinlich halten. Deren Bedeutung werde - genauso wie die Relevanz der letzten Tiefs bei gut 12.900 Punkten - durch den Point & Figure-Chart untermauert. Mit anderen Worten: Ein Ausbruch aus der Tradingrange der letzten Wochen würde auch aus Sicht der in Europa etwas in Vergessenheit geratenen Chartdarstellungsform für eine wichtige Weichenstellung sorgen. Gelinge es dem DAX mit dem Sprung auf ein neues Allzeithoch den beschriebenen Deckel zu lüften, stecke im "uncharted territory" die 138,2%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Atempause (13.895 Punkte) das nächste Anlaufziel ab. (11.02.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >