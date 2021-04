Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete relativ ruhig in die neue Handelswoche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Anleger könnten diese Behauptung an der geringen Hoch-Tief-Spanne von weniger als 90 Punkten festmachen. Unter dem Strich würden die deutschen Standardwerte damit seit Anfang April nur noch seitwärts "driften". Letzteres obwohl z. B. der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zuletzt ein neues Allzeithoch (4.194 Punkte) habe verbuchen können. Aber auch in den USA sei derzeit nicht alles Gold, was glänze: So möchten die Analysten beispielsweise die negative Divergenz zwischen dem NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) und dem NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) hervorheben, denn Letzterer sei (bisher) ein neues Allzeithoch schuldig geblieben. Zurück nach Deutschland: Einerseits scheine dem DAX das Aufwärtsmomentum ein wenig abhandengekommen zu sein, andererseits fehle ein negatives Preissignal. Diesem Spannungsfeld würden die Analysten mit einem aktiven Stoppmanagement Rechnung tragen. Eine erste Rückzugslinie definiere die Glättungslinie der letzten 200 Stunden (akt. bei 15.111 Punkten). Danach bilde die Kurslücke vom 30. März (14.890 zu 14.845 Punkte) zusammen mit dem alten Allzeithoch von Mitte März (14.804 Punkte) eine wichtige Haltezone. (27.04.2021/ac/a/m)

