Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einen echten Nackenschlag verkraften, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich sei das Aktienbarometer nach dem Scheitern an den Glättungslinien der letzten 50- bzw. 200 Tage (akt. bei 15.626/15.620 Punkten) mit einem Abwärtsgap (15.309 zu 15.151 Punkte) in die neue Woche gestartet. In der Folge hätten die deutschen Standardwerte sogar ein neues Jahresstief bei 14.844 Punkten hinnehmen müssen. Doch es gebe auch positive Aspekte: Ausgehend von diesem Level habe sich der DAX erholen können, sodass unter dem Strich die Kernhaltezone bei knapp 15.000 Punkten wieder einmal ihre Relevanz unter Beweis gestellt habe. Je nach Zählweise sei das bereits zum zehnten Mal seit Mai 2021 geschehen. Das gestern ausgeprägte "Hammer"-Umkehrmuster unterstreiche die Bedeutung der beschriebenen Bastion zusätzlich. Weiterhin markiere die dort angesiedelte Schlüsselzone die Demarkationslinie zwischen der gegenwärtig noch gültigen Schiebezone und dem Umschlagen in eine Topbildung. Da das Aktienbarometer heute erneut schwächer in den Handel starten dürfte, sei diese Risikobetrachtung wichtig. Abseits davon würde ein Anstieg über das gestrige Tageshoch bei 15.151 Punkten - und damit die "bullishe" Auflösung des o. g. "Hammers" kurzfristige Erholungschancen eröffnen. (15.02.2022/ac/a/m)

