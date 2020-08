Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Start in die neue Handelswoche ist mehr als gelungen. Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am vergangenen Freitag noch die 50-Tage-Linie (akt. bei 12.665 Punkten) auslotete, hat das Aktienbarometer den gleitenden Durchschnitt letztlich als Sprungbrett genutzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei entstehe sogar eine kleine Aufwärtskurslücke (12.911/12.925 Punkte), mit der eine kleine Konsolidierungsflagge nach oben aufgelöst worden sei. In der Summe gebe es also durchaus eine Reihe von vielversprechenden Chartsignalen. Doch letztlich habe der DAX die entscheidende Hürde noch vor der Brust. Als solche würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt weiterhin den Aufwärtstrend seit Dezember 2018 (akt. bei 13.074 Punkten) definieren. So dürfte eine nachhaltige Rückkehr in diesen Trend das zuletzt etwas abhanden gekommene Aufwärtsmomentum zurückbringen. Das Verlaufshoch vom Juli bei 13.314 Punkten stecke im Erfolgsfall das nächste Anlaufziel ab. Rückenwind komme unverändert aus den USA, wo der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) ihre jeweiligen Rekordstände weiter in die Höhe schrauben würden. Deshalb dürfte der DAX heute einen Ausbruchsversuch starten. Unter Tradinggesichtspunkten diene das o. g. Gap beim DAX in Zukunft als erste wichtige Rückzugslinie. (25.08.2020/ac/a/m)

