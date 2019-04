Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern mit einem Freudensprung - sprich einem Aufwärtsgap bei 11.549/11.613 Punkten - in die neue Woche gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit rücke erneut die charttechnisch extrem wichtige Widerstandszoneaus dem alten Erholungstrend seit Ende Dezember (akt. bei 11.658 Punkten), der 200-Tage-Linie (akt. bei 11.716 Punkten) und der Nackenzone der im letzten Jahr vervollständigten Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei rund 11.700 Punkten in den Fokus. Im Dunstkreis der angeführten entscheidenden Hürden biete sich noch ein anderer Blick auf die Aktienmärkte an. Mit einem Kursplus von gut 12 % im 1.Quartal habe der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) den besten Jahresauftakt seit 1987 erlebt. Die Top Ten der besten Jahresstarts seit 1897 sei nur um Haaresbreite verfehlt worden - sprich 2019 habe die elftbeste Performance der gesamten Historie gebracht. Die entscheidende Frage sei nun, ob ein derart konstruktiver Jahresauftakt weitere Stärke nach sich ziehe. Nach den 15 besten Anfangsquartalen hätten die US-Standardwerte nach einem, nach drei und nach zwölf Monaten durchschnittlich um weitere 1,77%, 1,92% bzw. 9,39% im Plus notiert. Dabei würden sowohl der durchschnittliche Zuwachs aller 1-, 3- und 12-Monats-Zeiträume als auch deren Trefferquote in den Schatten gestellt. (02.04.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >