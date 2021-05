Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.058 Punkten) hat sich an den letzten beiden Handelstagen als Stabilitätsanker erwiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sogar die am Vortag gerissene Abwärtskurslücke schließen können. Insgesamt sei es bemerkenswert mit welcher Souveränität die deutschen Standardwerte die Angriffe der Bären gegenwärtig parieren würden. Vor dem Hintergrund des nahenden Wochenultimos bringe in diesem Zusammenhang der Blick auf den Wochenchart einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Wie bereits in den beiden Vorwochen habe sich das Aktienbarometer deutlich von den Wochentiefständen lösen können. Möglicherweise gelinge dem DAX sogar die Ausprägung des dritten "Hammers" in Folge. Per Saldo tobe damit unverändert der Richtungsentscheid zwischen einer konstruktiven Konsolidierung und einer drohenden Topformation. Während für das erstere Szenario ein Spurt über die Hochs bei 15.502/15.538 Punkten notwendig sei, müssten Anleger bei einem Abgleiten unter die jüngsten Korrekturtiefs bei 14.800 Punkten von einer oberen Umkehr mit einem Abschlagspotenzial von rund 700 Punkten ausgehen. Dank der Vorgaben sollte das obere Ende der angeführten Tradingrange zum Wochenabschluss die deutlich größere Rolle spielen. (21.05.2021/ac/a/m)

