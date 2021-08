Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) pendelte gestern in einer recht engen Handelsspanne von 80 Punkten um die Marke von 15.900 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auffällig seien aktuell die jüngsten drei Tageshochs, welche jeweils in einem engen Kursband zwischen 15.919 und 15.933 Punkten ausgeprägt worden seien. In diesem Kontext würde ein neues Verlaufshoch den Startschuss für einen erneuten Anlauf auf das bisherige Rekordlevel bei 16.030 Punkten liefern. Die neuen Allzeithochs beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (4.502 Punkte) und beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) (15.404 Punkte) würden heute Morgen allerdings zu verpuffen drohen. Vielmehr müssten Investoren eine schwächere DAX-Eröffnung einkalkulieren. Auf der Unterseite würde dabei ein Rebreak des Auffangbereichs in Form der alten Hochpunkte bei 15.803/15.811/15.808 Punkten für einen ersten Wermutstropfen sorgen. Charttechnisch noch wichtiger sei allerdings die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.661 Punkten). In der vergangenen Woche habe sich der gleitende Durchschnitt zwei Mal als solider Halt herauskristallisiert. Erst bei einem Bruch dieser Bastion drohe dem DAX echter Korrekturbedarf, sodass Anleger auf diesem Niveau auch strategische Absicherungen platzieren könnten. (26.08.2021/ac/a/m)

