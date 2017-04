Der DAX sei heute Morgen bei 12.175 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 11 Punkte unter dem TS von gestern Abend und 64 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.170-Punkte-Marke zu stabilisieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.182/84 und dann die 12.192/95 Punkte zu erreichen. Schaffe es der DAX, sich über die 12.195 Punkte zu schieben, so wäre im Nachgang dessen damit zu rechnen, dass er die 12.202/04, die 12.215/18 und dann die 12.225/28 Punkte erreichen könnte. Sollte er bis 12.225/28 Punkte laufen, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen, insbesondere dann, wenn das Anlaufen nicht dynamisch unterlegt sei. Vorstellbar sei, dass es der DAX, sollte er heute bis hier hin laufen, es nicht schaffe, sich über diese Marke zu schieben und die Aufwärtsbewegung hier beendet sein könnte. Sollte er es schaffen, sich über die 12.225/28 zu schieben, so wären die 12.235/38, die 12.249/52 und dann die 12.263/65 die nächsten relevanten Anlaufmarken.



Könne der DAX sich heute nicht über der 12.170-Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.151/48 bzw. bis 12.143/40 Punkte gehen könnten. Könne sich der DAX bei 12.140 Punkten nicht stabilisieren, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 12.128/26 und dann bis 12.118/15 Punkte gehen könnten. Habe der DAX bis 12.118/15 Punkte zurückgesetzt, so könnten sich hier Stabilisierungen und Erholungen einstellen. Würden diese nicht gelingen, wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 12.105/00, bis 12.090/88 und dann bis 12.076/74 bzw. bis 12.058/55 Punkte gehen könnten. Unter der 12.055-Punkte-Marke wäre dann Platz bis 12.037/35, bis 12.022/20 und 12.008/05 Punkte.



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.174/80 als auch bei 12.211/29/40/45/53/74/81/97 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.312 als auch bei 12.339/71 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.171/55/37/24 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.090/68/38 als auch bei 11.987/11 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.225 (12.241) bis 12.140 (12.090) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (11.04.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern Morgen bei 12.239 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Der DAX habe bereits vorbörslich sein Tageshoch bei 12.273 Punkten markiert. Im Nachgang dessen hätten Abgaben eingesetzt, die den Index sukzessive in kleineren Impulsen bis an die 12.180/75 Punkte gebracht hätten. Hier habe sich der DAX stabilisieren und erholen können. Er sei am Nachmittag wieder über die 12.200 Punkte gestiegen, sei aber nicht weiter als 12.225 Punkte gekommen und habe von hier aus wieder zurückgesetzt. Nachbörslich sei es dann seitwärts in einer engen Box weiter gegangen. Der DAX sei bei 12.186 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.265/67 Punkte weiter bis 12.278/80 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, die 12.267 Punkte seien überwunden worden, es habe aber nicht gereicht, das nächste Anlaufziel zu erreichen. Hier hätten dann 5 Punkte gefehlt, das Setup habe damit nicht optimal gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.182 Punkte auch nicht ganz an die nächste Anlaufmarke der Experten bei 12.167/65 Punkte gegangen. Hier hätten 3 Punkte gefehlt.Chartcheck:Der DAX habe sich gestern nicht an die 12.300 Punkte schieben können. Er habe sich wieder in einer Range von gut 100 Punkten bewegt. Der DAX habe seit dem 29.03. immer ein Tageshoch über der 12.200-Punkte-Marke ausbilden können. Die tiefsten Tiefs in diesem Zeitraum hätten im Bereich der 12.143 Punkte gelegen. Der DAX habe sich damit übergeordnet nicht wesentlich weiter bewegt. Es verfestige sich der Anschein, dass der Ausbruch an die 12.375 Punkte als Bullenfalle zu interpretieren sei. Was auffalle, sei die absolut fehlende Dynamik, die eigentlich präsent sein sollte. Zum einen könne die verkürzte Handelswoche dazu beitragen, dass diese Dynamik fehle, zum anderen aber auch eine steigende Verunsicherung.Tageshoch: 12.273 (Vortag: 12.254) / Tagestief: 12.170 (Vortag: 12.143) / Xetra-Schluss: 12.197 (Vortag: 12.225) / Range: 103 Pkte (Vortag: 111 Pkte)Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag: