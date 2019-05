Ausblick: In den nächsten Tagen entscheide sich, ob die imposante Aufwärtsbewegung des DAX in eine neue Runde gehen könne, oder ob eine übergeordnete Korrektur einsetze. Der Bereich um 12.456 Punkte dürfte die nächste Weichenstellung bringen.



Die Long-Szenarien: Nach wie vor sei die Rally beim DAX intakt und daher jederzeit mit einer weiteren kurzfristigen Aufwärtsbewegung zu rechnen. Sollte der Index über 12.390 Punkte ansteigen, dürfte die Barriere bei 12.456 Punkten attackiert werden. Dort könnte die angesprochene mehrtägige Abwärtsbewegung starten. Sollten die Bullen den Wert dagegen auch nachhaltig über diesen Widerstand katapultieren, stünde eine Ausweitung des Aufwärtstrends bis 12.597 Punkte an.



Die Short-Szenarien: Derzeit würde erst ein Bruch der 12.200 Punkte-Marke für den Beginn einer Gegenbewegung sprechen. In diesem Fall käme es zunächst zu einer Korrektur bis 12.104 Punkte. Dort wäre bereits die Fortsetzung des Aufwärtstrends möglich. Abgaben unter die Marke hätten dagegen einen scharfen Ausverkauf bis 11.950 und 11.865 Punkte zur Folge. (02.05.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Monaten konnte sich der DAX deutlich vom Ausverkauf des Jahres 2018 erholen und mit dem Anstieg über die Hürden bei 11.430 und 11.726 Punkte mittelfristige Kaufsignale generieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese Erholungsrally habe sich Ende März mit der Verteidigung der 11.300 Punkte-Marke dynamisch fortgesetzt und den Index über die Barrieren bei 12.104 und 12.200 Punkte angetrieben. In der Folge sei der DAX nahezu ungebremst an den Widerstandsbereich bei 12.390 Punkten geklettert und habe diese Marke am vergangenen Montag bereits erreichen können. Damit habe der Index jetzt die nächste markante Ziel- und Widerstandszone angelaufen können.