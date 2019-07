Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Vortag konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am gestrigen Mittwoch im Vorfeld der mit Spannung erwarteten EZB-Sitzung weiter zulegen und sowohl auf Intraday- als auch auf Schlusskursbasis ein neues Zwei-Wochen-Hoch bei 12.550 respektive 12.522 Punkten erreichen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nachbörslich sei es dann noch einmal rund 50 Zähler höher gegangen. Das frische Verkaufssignal beim MACD-Indikator auf Stundenbasis deute aber darauf hin, dass der Ausbruch über die 12.600er-Zone zunächst schwierig werden könnte. Auf dem Niveau verlaufe eine moderate Abwärtstrendlinie, welche durch Zwischenhochs von Mai und Juni 2018 sowie Juli 2019 definiert sei. Darüber wäre direkt das bisherige 2019er-Hoch bei 12.656 Zählern das nächste Ziel. Dagegen habe sich im 12.480er-Bereich eine horizontale Intraday-Unterstützung etabliert. Darunter böte die vorgestern aufgerissene Notierungslücke von 12.346/12.369 Punkten einen seht guten Halt, zumal auf diesem Niveau auch die Gleitenden Durchschnitte der letzten 38 und 55 Handelsstunden verlaufen würden. Der am Ein-Monats-Tief startende Erholungstrend verlaufe inzwischen leicht oberhalb der 12.300er-Marke, die seit Anfang Juni gültige Aufwärtstrendlinie sichere den deutschen Blue-Chip-Index momentan um 12.270 Punkte ab. (25.07.2019/ac/a/m)

