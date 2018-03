Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat den in den letzten Tagen immer wieder ins Feld geführten Aufwärtstrend seit Februar 2016 (akt. bei 12.008 Punkten) als Sprungbrett nach oben nutzen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Für diesen "Dreh" nach Norden gebe es aber noch einen weiteren Grund und diesen liefere der Chart des Kursindex der deutschen Standardwerte. Das Tief vom August vergangenen Jahres (5.625 Punkte) bilde hier zusammen mit dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des Hausseimpulses von Februar 2016 bis Januar 2018 (5.644 Punkte) und der 38-Monats-Linie (akt. bei 5.554 Punkten) eine strategische Haltezone. Auf dieser Basis weise der Monatschart (bisher) einen klassischen "Hammer" aus und liefere damit einen Beleg, dass die Marktteilnehmer die Bedeutung dieser Bastion tatsächlich wahrnehmen würden. Eine Erholung stoße bei 6.027/40 Punkten (Gap auf Wochenbasis) bzw. bei 6.138 Punkten (Hoch vom Juni 2017) auf die ersten nennenswerten Barrieren. Rückenwind erhalte eine Erholungsbewegung durch das inzwischen deutlich abgekühlte Sentiment. So sei der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern gemäß der aktuellen AAII-Umfrage um fast 11%-Punkte auf nur noch 26,4% eingebrochen. Gleichzeitig notiere der Anteil der "Neutralen" mit 45,2% auf dem höchsten Stand seit Mai 2016. Die Euphorie vom Januar sei damit endgültig verflogen. (09.03.2018/ac/a/m)