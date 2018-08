Ausblick: Die Bären hätten mit dem gestrigen Einbruch das Kommando übernommen. Nur ein massiver Aufwärtsimpuls könnte jetzt weitere Abgaben verhindern.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 12.640 Punkten sei der Abwärtstrend tonangebend und dürfte nach einem Bruch der 12.503 Punkte-Marke bis 12.390 Punkte zurückführen. An dieser Stelle könnte eine temporäre Erholung starten. Führe diese den DAX jedoch nicht über 12.640 Punkte zurück, sollte auch die Unterstützung bei 12.390 Punkten unterschritten werden und sich der Kursrutsch bis 12.256 Punkte fortsetzen. Darunter liege das nächste Ziel bei 12.104 Punkten. Dies wäre zugleich die letzte Unterstützungsmarke, an der ein Eingreifen der Bullen einen Abverkauf bis 11.726 Punkte aufhalten könnte.



Die Long-Szenarien: Sollte der DAX im Bereich von 12.503 Punkten einen kurzfristigen Boden ausbilden, könnte eine Erholung bis 12.600 Punkte und darüber an den Widerstand bei 12.640 Punkten führen. Allerdings wäre dort das Aufwärtspotenzial vorerst ausgeschöpft und mit einer weiteren massiven Verkaufswelle zu rechnen. Könne die Hürde dagegen überschritten werden, liege bei 12.745 Punkten der nächste starke Widerstand im Markt, an dem die Bären das Ruder herumreißen dürften. (03.08.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Im Rahmen einer steilen Erholung war der DAX seit Ende Juni von 12.104 Punkten bis an den Widerstand bei 12.885 Punkten angestiegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dort habe sich zunächst eine moderate Korrektur in Gang gesetzt, die jedoch am Mittwoch bereits unter die 12.745 Punkte-Marke geführt habe. Dieses bearishe Achtungszeichen sei im gestrigen Handel mit einem massiven Abverkauf bestätigt worden. Dabei habe der DAX bereits zur Eröffnung ein Islandgap von rund 100 Punkten Länge gerissen und sei anschließend direkt an die Unterstützung bei 12.503 Punkten zurückgefallen. Dort sei eine leichte Erholung gestartet.