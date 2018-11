Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kam gestern erneut nicht über Anstiegsversuche (11.419) hinaus und stellte zum Handelsschluss durch neue Verlaufstiefs unter 11.233 seinen labilen Charakter zur Schau, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Mit dem Erreichen bzw. Unterschreiten des 76,4% Retracements bei 11.200 am heutigen Morgen werde der DAX in eine neue Phase eintreten. Die DAX-Unterstützung 11.200 sei bereits so tief, so dass es äußerst schwer werde, von hier aus in letzter Minute Aufwärtsmomentum für Anstiege zu 11.690/11.865 aufzubauen. Hier müsse daher zusätzlich die aktuelle neue "Bären KO" Marke 11.420 zum Trendwechsel ins Spiel gebracht werden. Nur über 11.420 gäbe es hinreichende Indizien für einen Anstieg auf neue Novemberhochs (11.690+x). Unter 11.420 sei der DAX im Abwärtstrend und falle im Zweifel früher oder später auf neue Jahrestiefs bei 11.050/11.000. (20.11.2018/ac/a/m)