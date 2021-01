Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete gestern mit einem Rekordstand von 13.907 Punkten in das neue Handelsjahr, so die Analysten der Helaba.



Zum Handelsschluss habe aber nur noch ein Gewinn von 0,06% bei 13.727 Punkten zu Buche gestanden. Aufgrund der sich abzeichnenden Verlängerung des Lockdowns in Deutschland seien besonders die Titel von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) gefragt gewesen. Für die positive Grundstimmung sorge unumstritten der Beginn der Impfkampagne. Auch das kurz vor Weihnachten hart erarbeitete Brexit-Abkommen dürfte die Laune der Marktteilnehmer aufgehellt haben. Die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft durch einen verlängerten Lockdown hätten sich erst im Verlauf der Sitzung bemerkbar gemacht.



Belastungspotenzial würden die Infektionsentwicklungen bergen. Die Zahlen seien zwar zurückgegangen, jedoch seien über die Feiertage weniger Tests durchgeführt worden. Damit könnten sich in den kommenden Tagen Zweifel daran mehren, dass der Trend rückläufiger Zahlen nachhaltig gewesen sei. Insofern könnte es für den DAX schwierig werden, die Gewinne weiter auszubauen. In technischer Hinsicht sei die Ausgangslage hingegen als konstruktiv zu bezeichnen. So hätten die Indikatoren im Tageschart gen Norden gedreht und der 21-Tagedurschnitt sei überwunden. Unterstützungen lokalisieren die Analysten der Helaba zunächst um 13.740. Darunter lägen Haltemarken bei 13.624/49 und bei 13.440. Hier verlaufe die 21-Tagelinie. (05.01.2021/ac/a/m)

