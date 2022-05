Ausblick: Mit dem punktgenauen Rücksetzer auf das Vor-Corona-Top könnte nun der Startschuss für eine Erholungsbewegung (innerhalb eines Bärenmarkts) gefallen sein, zumal die Rückeroberung der Volumenspitze bei 13.925/13.950 und der 14.000er Schwelle per Tagesschluss auf Anhieb gelungen sei.



Das Long-Szenario: Gehe die Kletterpartie zum Start in die neue Woche weiter, dürfte ein Hochlauf an die Eindämmungslinien bei 14.187 (Verlaufshoch vom 29. April) und an die 14.200er Hürde folgen. Gelinge auch dort der Re-Break, hätten die Kurse wieder Platz bis an die kleine Volumenspitze bei 14.550.



Das Short-Szenario: Entpuppe sich der jüngste Kursanstieg dagegen als Bullenfalle, dürften die 14.000er Marke und die Volumenspitze bei 13.950/13.925 erneut auf den Prüfstand gestellt werden. Falle der Index unter dieses Level, könnte es zu einem neuerlichen Rückfall an das Vor-Corona-Top kommen, bevor über eine Ausweitung der Abwärtsbewegung bis an die 13.600er Marke und das Verlaufstief vom 27. April bei 13.566 nachgedacht werden müsste. Die nächsten Haltestellen wären dann bei 13.514, bei 13.479 sowie am bisherigen Monatstief bei 13.381 zu finden, bevor die Volumenkante im Bereich von 13.280 und die ausgeprägte Volumenspitze bei 13.225 als Unterstützungen in den Fokus rücken würden. (16.05.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Dass der DAX aufwärts tendiert, hatte sich mit der Tagesumkehr am Donnerstag bereits angedeutet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem positiven Wochenabschluss vom Freitag habe der deutsche Leitindex seine Avancen auf der Oberseite unterstrichen. Dabei seien die Notierungen bei 13.837 rund 100 Punkte über dem Vortagsschluss gestartet und hätten sich (von dem kurzen Dip auf das Tagestief bei 13.796 abgesehen) kontinuierlich nach oben geschraubt. In der Spitze seien die Kurse sogar über die 14.000er Barriere gestiegen und hätten bei 14.034 das Tageshoch markiert. Am Ende habe der Index ein Plus von 2,1% bei 14.028 über die Ziellinie gebracht, auf Wochensicht stehe damit ein Gewinn von 2,6% zu Buche.