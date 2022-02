Ausblick: Auf der Oberseite würden sich den Kursen jetzt gleich mehrere wichtige Widerstände in den Weg stellen.



Das Long-Szenario: Sobald das Gap vom Donnerstag auch im regulären Handel vollständig geschlossen sei und die Notierungen über das Verlaufstief bei 14.618 Zählern steigen würden, müsste der DAX den hartnäckigen Bremsbereich zwischen dem Oktober-Tief bei 14.819 Punkten und dem Zwischentief vom Valentinstag bei 14.844 Zählern überwinden. Idealerweise sollte dieser Break auf Schlusskursbasis erfolgen, sodass die Notierungen anschließend direkt an die runde 15.000er Marke heranlaufen könnten. Oberhalb dieser Hürde wäre sofort Platz bis an die Volumenspitze bei 15.170 Punkten.



Das Short-Szenario: Breche der DAX den Erholungsversuch ab (wonach es vorbörslich aussehe), lägen die ersten Haltestellen an der Volumenspitze bei 14.550 und am Verlaufstief vom Dienstag bei 14.358 Punkten. Sollten die Kurse diese Auffangzonen nach unten verlassen und dabei auch das Tagestief vom Freitag bei 14.028 unterbieten, müsste mit dem nächsten Test der 14.000er Marke gerechnet werden. Würden die Kurse auch diesen Halt verlieren, wären die nächsten Unterstützungen im Bereich von 13.807 und am Vor-Corona-Top bei 13.795 zu finden. (28.02.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit einem Plus von 3,7% hat der DAX am Freitag die Verluste vom Vortag ein Stück weit egalisiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe das Gap, das zwischen 14.631 und 13.989 Punkten in den Chart gerissen worden sei, dank des Intraday-Tops bei 14.568 Punkten bereits bis auf 63 Zähler geschlossen werden können. Der Endstand bei 14.567 habe nur hauchdünn unterhalb des Tagestiefs vom Mittwoch auf dem Niveau der kleinen Volumenspitze gelegen. Nachbörslich seien die Notierungen sogar über die 14.600er Schwelle gestiegen, womit das Verlaufstief vom vergangenen Montag bei 14.618 in Schlagdistanz gerückt sei. Vorbörslich werde der DAX jedoch am Montagmorgen wieder ein ganzes Stück tiefer taxiert.