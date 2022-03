Ausblick: Die gestrige 1.000-Punkte-Rally passe in das Bild von dynamischen Erholungen in Bärenmärkten, mit der jetzt 37% der Kursverluste vom Jahreshoch bei 16.285 wieder aufgeholt worden seien.



Das Long-Szenario: Mit dem Endstand bei 13.848 Zählern habe der DAX gleich eine ganze Reihe von Widerständen aus dem Weg geräumt. Setze sich die Erholung heute fort, stelle sich das nächste Erholungsziel deshalb bereits auf die runde 14.000er Schwelle, die von einer weiteren kleinen Volumenspitze verstärkt werde. Direkt darüber hätten die Kurse Platz bis zum Februar-Zwischen-Tief bei 14.358 Punkten, bevor das Top vom 25. Februar bei 14.568 Zählern zusammen mit einer weiteren Volumenspitze eine Doppelhürde bilde. Oberhalb davon wäre ein Hochlauf an den hartnäckigen Bremsbereich zwischen 14.819 und 14.844 Punkten denkbar.



Das Short-Szenario: Breche der DAX die Erholung ab, müsste zunächst auf das 2018er Hoch bei 13.597 und im Anschluss auf die Volumenspitze bei 13.240/13.200 geachtet werden. Werde der Ausgangspunkt der gestrigen Rallye wieder unterboten, könnte der nächste Test der 13.000er Schwelle folgen. Unterhalb dieses Levels müsste ein Gap-Close bei 12.832 Zählern einkalkuliert werden, bevor die Auffangzone zwischen 12.450 und 12.350 mit dem bisherigen Jahrestief bei 12.439 Zählern in den Fokus rücken würde. (10.03.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ging es gestern 7,9% nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zwischen dem Schlusskurs vom Dienstag bei 12.832 Zählern und dem Endstand am gestrigen Mittwoch bei 13.848 hätten über 1.000 Punkte gelegen. Der Schlusskurs habe dabei gleichzeitig auch das Tageshoch markiert, während das Tagestief nach der Eröffnung bei 13.200 aufgestellt worden sei. Damit habe sich der DAX direkt an der Volumenspitze bei 13.200/13.240 Punkten nach oben abdrücken können. Gleichzeitig klaffe nun eine 368 Punkte breite Kurslücke im Chart, zudem sei die zuletzt kursbestimmende 13.000er Barriere durch den Aufwärtsschub per Gap überwunden worden.