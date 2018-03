Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fiel gestern nach schwachem Start zurück und schloss das Eröffnungsgap vom Dienstag, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Anschließend sei es zu einer stärkeren Kurserholung bis in den Bereich der Dienstagstiefs gekommen. Damit sei ein größerer Abverkauf ausgeblieben, der Index versuche eine Stabilisierung. Innerhalb der Preisspanne der letzten vier Handelstage bleibe das kurzfristige Chartbild bärisch zu werten, der DAX notiere weiterhin unterhalb wichtiger Chartelemente.



Zwar würden mit der gestrigen Kursentwicklung die Chancen auf eine Bodenbildung leicht steigen, doch sei im Zweifel weiterhin nur von einer bärischen Konsolidierung an den Jahrestiefs auszugehen. Das Idealszenario bleibe deshalb eine weitere Abwärtswelle. Innerhalb der Spanne der letzten vier Handelstage bestehe kein akuter Handlungsbedarf. Bären würden weiterhin auf das nachhaltige Unterschreiten von 11.780 für weitere Abgaben bis zunächst 11.630 und darunter 11.430 bis 11.480 Punkte warten. In diesem Bereich liege auch die langfristige Aufwärtstrendlinie. Auf der Oberseite schaffe ein signifikanter Anstieg über 12.040 Erholungspotenzial bis 12.160 - 12.200 und darüber hinaus 12.320 bis 12.350 Punkte. (29.03.2018/ac/a/m)