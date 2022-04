Ausblick: Der erfolgreiche Test der Auffangzone rund um 13.600 Punkte könne als gelungener Stabilisierungsversuch gewertet werden, ebenso wie der Schlusskurs auf dem Niveau des Vor-Corona-Tops. Um jedoch eine weitergehende Erholung anzustoßen, müssten die Kurse in den kommenden Sitzungen mit noch mehr Zug nach oben agieren.



Das Long-Szenario: Könne der DAX das Intraday-V als Ausgangspunkt für eine Gegenbewegung nutzen, sollte es im ersten Schritt (und per Tagesschluss) über das gestrige Top bei 13.849 gehen. Darüber gelte es dann, die kleinere Volumenspitze bei 13.925/13.950 zu überwinden, um einen Sprint an die 14.000er Barriere zu ermöglichen. Erst nach einem Ausbruch über dieses Level wäre an einen Hochlauf in Richtung 14.550 zu denken.



Das Short-Szenario: Drehe der Index dagegen wieder nach unten ab, würde sofort der Bereich um 13.600 erneut in den Fokus rücken. Würden die Kurse unter diese Haltezone fallen, müsste mit einem Test der Volumenspitze bei 13.225/13.200 gerechnet werden. Würden die Notierungen an dieser Unterstützung ebenfalls nach unten durchbrechen, dürfte sich die Abwärtsbewegung noch einmal beschleunigen und einen Rückfall bis an die Volumenkante direkt an der runden 13.000er Schwelle erwarten lassen. Darunter könnte anschließend die offene Kurslücke vom 9. März geschlossen werden, was bei 12.832 der Fall wäre. (28.04.2022/ac/a/m)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Im deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) standen die Zeichen am gestrigen Mittwoch auf Stabilisierung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei der Handelstag allerdings erneut von einer gewissen Volatilität geprägt gewesen. Direkt nach dem Start (13.760) sei der DAX zunächst auf das Tagestief bei 13.566 abgerutscht, habe dort jedoch in der ersten Handelsstunde die Unterstützung bei 13.600 verteidigen und eine (Intraday-)V-Formation herausbilden können. Typisch für ein solches Muster, sei es dann für die Kurse erstmal seitwärts gegangen, wobei das Tageshoch am Nachmittag bei 13.849 markiert worden sei. Aus dem Handel habe sich der DAX schlussendlich mit einem Endstand von 13.794 und einem kleinen Gewinn von 0,3% verabschiedet.