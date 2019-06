Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - DAX Sommerflaute seit 3. Mai 2019. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am Jahreshoch 12.436 gescheitert und entfernt sich "still und leise" immer mehr von 12.436, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Vorbörse: ca.12.220! Heute früh gehe es abwärts. Der DAX erreiche 12.227 (horizontal) und ggf. auch das 61,8% Retracement bei 12.159. Die 200-Stunden-Linie stütze zusätzlich bei 12.140. Zwischenanstieg von 12.227 oder 12.158 würden wenig überraschen. In dem Fall wären 12.250 und 12.345 als obere Ziele zu beachten. Große Verkaufssignale würden erst unter 11.987 auftreten. (25.06.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >