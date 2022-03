FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit einem Abschlag von 0,6% startete der deutsche Leitindex DAX in die neue Handelswoche, ohne dass es wesentliche Impulse vonseiten konjunktureller Datenveröffentlichungen oder aufgrund von Nachrichten zum Ukrainekrieg gegeben hätte, so die Analysten der Helaba.Auch das technische Umfeld habe sich wenig verändert. Grünes Licht könne zwar noch nicht gegeben werden, mit Kursen oberhalb von 14.000 Zählern und damit auch oberhalb der 21-Tagelinie habe sich die Situation aber stabilisiert.MACD und Stochastik stünden im Kauf und Überkauftindikationen seien Fehlanzeige. Übergeordnet scheine der Abwärtstrend aber noch intakt zu sein, was das ausgebliebende Kaufsignal des DMI unterstreiche. Erst bei einem Sprung über die bei rund 14.600 verortete Widerstandslinie entstünde Raum für weitergehende Befestigungen mit dem Ziel 14.815 (61,8%). Der Handelsauftakt dürfte jedoch zunächst schwächer erfolgen. (22.03.2022/ac/a/m)