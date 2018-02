Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute Morgen bei 12.581 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 1 Punkt über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 2 Punkte unter dem Tagesschluss von gestern Abend.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index zunächst über der 12.540-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnten die 12.555/57, die 12.567/69, die 12.583/85 Punkte und dann das Tageshoch von gestern die nächsten Anlaufmarken sein. Mit dem Überwinden der 12.601 Punkte hätte der DAX dann das Potenzial, die 12.612/14, die 12.639/31 und dann die 12.650/52 Punkte zu erreichen. Im Bereich der 12.630/50 Punkte könnte der DAX Probleme haben, weiter zu kommen, bzw. es könnten sich speziell hier Rücksetzer ausbilden. Denkbar sei, dass die Aufwärtsbewegung in diesem Bereich auch beendet sein könnte. Könne sich der DAX aber z. B. im Rahmen von dynamischen Aufwärtsbewegungen über diese Marke schieben, so könnte er die 12.669/71, die 12.680/82, die 12.692/94, die 12.705/07 und dann die 12.717/19 Punkte erreichen. Über der Marke von 12.717/19 Punkten wären die 12.728/30, 12.743/45 und dann die 12.750/52 Punkte die nächsten Anlaufziele.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.540-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst bis an die 12.525/23 und dann an die 12.510/07 Punkte gehen. Rutsche der DAX unter die 12.510/07 Punkte, so könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die bis zum Tagestief von gestern und dann weiter bis an die 12.467/65, an die 12.452/52 bzw. bis an die 12.442/40 Punkte gehen könnten. Setze der DAX bis an die 12.442/40 Punkte zurück, so habe er hier vergleichsweise gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Würden diese aber nicht gelingen, so wären die 12.430/28, die 12.414/12, die 12.407/05 und dann die 12.398/95, bzw. die 12.387/85 Punkte die nächsten Anlaufziele. Sollte der DAX bis in den Bereich der 12.395/85 Punkte zurücksetzen, so könnten sich auch in diesem Bereich Erholungen einstellen. Komme es hier zu keinen Erholungen, so könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die bis an die 12.369/67, bis an die 12.352/50, an die 12.335/38 Punkte und dann weiter bis an die 12.320/18 gehen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.586 als auch bei 12.613/40/86 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.719/59 als auch bei 12.806/44/96 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.576/45/19/06 als auch bei 12.490/78/55/46 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.392/72/35 als auch bei 12.294 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 12.585 (12.650) bis 12.429 (12.352) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (27.02.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern Morgen bei 12.580 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de".Die Bullen hätten den DAX mit Aufnahme des Xetra-Handels am Morgen in Richtung der 12.600 Punkte geschoben, seien hier aber nicht weiter gekommen. Was gefolgt sei, sei ein Rücksetzer an die 12.510 Punkte mit einer kleineren Erholung an die 12.540 Punkte gewesen. Am Nachmittag sei dann das Tagestief bei 12.482 Punkten ausgebildet worden. Die Bullen hätten aber nichts anbrennen lassen und den Index per Xetra-Schluss an die 12.527 Punkte und nachbörslich dann noch einmal signifikant höher geschoben. Der DAX sei bei 12.582 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.583/85 Punkte dann weiter bis an die 12.597/99 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei um 2 Punkte überschritten worden, das Setup habe damit gut gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.510/07 Punkte knapp unter die nächste Anlaufmarke der Experten bei 12.489/87 Punkten gegangen.Tageshoch: 12.601 (Vortag 12.550) Tagestief: 12.482 (Vortag: 12.429) Xetra-Schluss: 12.527 (Vortag: 12.484) Range: 119 Pkte (Vortag: 121 Pkte)Der DAX habe sich in den letzten Handelstagen in einer engen Box seitwärts bewegt. Er habe es am Freitag endlich vermocht, sich über die 12.500 Punkte zu schieben und sich gestern darüber festsetzen können. Er habe im 4h-Chart sowohl die EAM50 als auch die EMA20 überwunden. Solange er sich über diesen beiden Linien halten könne, seien die Bullen im Vorteil. Die Experten von "day-trading-live.de" gehen davon aus, dass es bis zum Nachmittag zu einer Seitwärtsbewegung kommen könnte, die den DAX in der gleichen Box hält wie gestern. Am Nachmittag könnte sich dann etwas Vola einstellen, die den Index dann in die eine oder andere Richtung schieben könnte. Entweder gehe es in Richtung der 12.650/750 Punkte, oder die Aufwärtsbewegung der letzten Handelstage sei beendet und der DAX setze deutlicher zurück, wobei die 12.395/90 und dann die 12.280/60 Punkte übergeordnete Anlaufbereiche sein könnten.